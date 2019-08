Buche nel parcheggio dell'ex Rossani, dieci giorni di lavori per ripararle: al via gli interventi

Dieci giorni di lavoro per riparare le buche del parcheggio adiacente all'ex Caserma Rossani: cominceranno domani gli interventi, del costo di 18mila euro e appaltati direttamente da Amtab, gestore dell'area, per ripristinare la fruibilità dell'area da parte di automobili e pedoni. In particolare, spiega il Comune, i lavori riguarderanno "soltanto alla posa dell’asfalto in corrispondenza dei tratti fortemente ammalorati, prevalentemente sui viali centrali utilizzati per il transito. Le buche in corrispondenza delle zone deputate alla sosta saranno colmate solo con l’utilizzo del breccione, senza aggiunta d'asfalto né di altri materiali". Gli interventi non provocheranno intralci alle attività di parcheggio che resterà utilizzabile senza variazioni.