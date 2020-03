Due tamponi positivi al coronavirus in ospedale: chiude il pronto soccorso, contagiato anche un dipendente

Due casi positivi al Coronavirus all'ospedale 'Perinei' di Altamura. Ad annunciarlo in una diretta social è il sindaco del comune di Gravina, Alesio Valente, che ha specificato come non si tratterebbe di due gravinesi. Uno dei due tamponi positivi sarebbe stato riscontrato in uno dei dipendenti del presidio. Il pronto soccorso è al momento chiuso, per permettere l'espletamento delle operazioni di sicurezza previste dal protocollo per i casi di Coronavirus.

Sostieni BariToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di BariToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: