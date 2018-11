Registrati due nuovi casi di morbillo a Bari: ricoverate bimba di 3 anni e giovane donna

Due nuove casi di morbillo con altrettanti ricoveri negli ospedali di Bari: i medici dell'Osservatorio epidemiologico pugliese sono al lavoro per stabilire se esistono eventuali collegamenti (al momento né confermati, né esclusi), con gli altri 8 contagi registrati ad inizio novembre. Stavolta i casi riguardano una bimba di 3 anni di Taranto, non vaccinata poiché affetta da una grave patologia, ed una ragazza di 21 anni, di Bari, anche lei non sottoposta a vaccinazione. Entrambe sono ricoverate, rispettivamente al pediatrico 'Giovanni XXIII' e al Policlinico.

La giovane donna sarebbe stata visitata al Pronto soccorso del Policlinico negli stessi giorni del focolaio epidemico verificatosi qualche settimana fa. La 21enne è impiegata come cassiera in un supermercato: la circostanza professionale potrebbe averla portata a contatto con numerose persone.