Nuovo caso di coronavirus in Puglia: dipendente di un centro commerciale barese, era già in isolamento

È stato riscontrato nella provincia di Bari il decimo caso pugliese di contagio da coronavirus. Dai primi riscontri, confermati dal sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti, si tratterebbe di una dipendente di uno dei negozi del centro commerciale ex Auchan di Casamassima. Sono state avviate tutte le procedure richieste in questi casi, anche se la donna era già in isolamento da giorni. Ora la Asl cercherà di ricostruire la rete di persone che la donna ha incontrato negli ultimi giorni, così da contenere la diffusione del Covid-19.

Intanto è stata disposta la sanificazione - come indicato in una nota diffusa dalla società che gestisce la galleria - che avverrà in serata, di tutti gli spazi del Centro commerciale.

Notizia in aggiornamento. Ultimo aggiornamento 4 marzo 2020 ore 18.25