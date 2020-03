Positivo al Coronavirus anziano del centro 'Don Guanella': chiesto tampone per ospiti e operatori

Un anziano ospite del centro 'Don Guanella' di Bari è risultato positivo al Coronavirus. Nella struttura si trovano circa un'ottantina di persone, per le quali - come riportano agenzie di stampa - è scattata la richiesta di effettuare il tampone, così come per gli operatori che lavorano nel centro. L'uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale, ed è poi risultato positivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella sola giornata di ieri, in provincia di Bari si sono registrati due decessi di pazienti affetti da Covid-19: si tratta di due persone di 81 e 71 anni. I casi complessivamente registrati in Puglia sono al momento 438.