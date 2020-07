Paziente risulta positivo al Covid, scattano le operazioni di sanificazione all'ospedale di Molfetta

Un caso di Covid è stato rilevato nelle scorse ore all'ospedale di Molfetta. A comunicarlo è la stessa amministrazione, in una nota pubblicata nella tarda serata di mercoledì sul sito del Comune. Secondo quanto riferito, si tratta di un paziente proveniente da una cittadina limitrofa, ricoverato nel nosocomio molfettese.

Sono subito scattate le operazioni di sanificazione del reparto dove ha stazionato, mentre per il personale sanitario che è stato in contatto con il paziente sono scattati i protocolli di sicurezza per arginare eventuali contagi.

"Il pronto soccorso di Molfetta e tutto il sistema sanitario e di prevenzione - si legge nella nota - è costantemente allertato per la battaglia antidiffusione. La Polizia locale è sul posto ad assicurare che nessuno entri nel nosocomio per il tempo necessario alla sanificazione. Molfetta rimane attenta, allo stesso modo il sindaco Tommaso Minervini invita tutta la cittadinanza ad attenersi alle regole e a indossare la mascherina in tutti i casi di assembramenti, soprattutto nei luoghi chiusi". "Ringrazio - afferma il sindaco - tutti gli operatori sanitari e gli infermieri che tempestivamente si sono adoperati per il contenimento del paziente".

