Spuntano nuovi cassonetti bruciati a Madonnella, i residenti: "L'Amiu li sostituisca"

Continuano le segnalazioni di cassonetti di rifiuti dati alle fiamme tra il quartiere Murat e Madonnella. Non è dato sapere se i piromani siano intervenuti nella nottata dell'eclissi di luna - magari gli stessi che hanno bruciato una decina di cassonetti in corso Cavour venerdì scorso, provocando danni anche alle auto in sosta - ma quel che è certo è che altri due contenitori sono stati dati alle fiamme e le prove sono ancora sull'asfalto.

A segnalarlo i residenti della zona Umbertina, riuniti nel Comitato salvaguardia zona umbertina, che hanno postato le foto della plastica bruciata - unica rimanenza del rogo - all'incrocio tra via Imbriani e via Bozzi e in via De Nicolò. Una problematica soprattutto per i residenti, che ora hanno meno contenitori in cui lasciare i rifiuti, con il rischio che vengano abbandonati sull'asfalto. "