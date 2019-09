Ritardi nella raccolta rifiuti, i cassonetti restano pieni. Amiu: "Problema in fase di risoluzione"

Un problema legato al conferimento dei rifiuti in discarica da parte di Amiu sta provocando ritardi nella raccolta della spazzatura in alcune zone della città. E' la stessa azienda di igiene pubblica urbana a far presente la situazione, assicurando che il disservizio "indipendente dalla volontà di Amiu - è in fase di soluzione con il coordinamento dell'AGER (Agenzia Regionale che disciplina i flussi dei rifiuti)".

L'azienda spiega che si "sono verificati alcuni problemi nel conferimento finale di alcune frazioni di rifiuti già trattate nell'impianto aziendale" e che "i disagi provocati dalla mancata raccolta saranno risolti nel minor tempo possibile".

(foto di repertorio)