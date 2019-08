Raid notturno in piazza Umberto: cassonetto bruciato e rifiuti sul marciapiede

Cassonetto dato alle fiamme nella notte in piazza Umberto. A segnalare quanto avvenuto al bidone di colore blu, in gran parte consumato dai resti del rogo, sono stati i residenti, riuniti nel comitato di piazza Umberto. E non solo: nelle foto postate sui social si vede anche lo scempio compiuto dai vandali, che hanno rivoltato il contenuto del cassonetto sul marciapiede vicino.

E lanciano un appello all'amministrazione comunale per trovare i responsabili dell'atto vandalico: "Una città turistica che accoglie gente che arriva da più parti del mondo non si accorge che ci sono cittadini che non amano Bari - scrivono - Le telecamere avranno sicuramente ripreso chi ha danneggiato e sporcato, pertanto, chiediamo all'Amministrazione di intervenire e punire gli autori di tale vergogna".