Cassonetto distrutto in via Cancello rotto, Sos Città: "Dove sono i nuovi promessi dal Comune?"

Quando è il cassonetto ad essere 'da buttare'. Lo si può dire per il contenitore dei rifiuti in via Cancello rotto, che ad oggi si presenta bucato sul fondo e vittima, probabilmente, dell'azione di piromani. A scattare le foto delle pessime condizioni del cassonetto per l'indifferenziato è l'associazione Sos Città, che lancia l'allarme anche sulla condizione delle altre isole ecologiche:

La situazione dei contenitori è fatiscente. Questo in via Cancello Rotto è soltanto un esempio, ma tutta la città è piena di contenitori con leva rotta, senza coperchio, maleodoranti ecc, tutti da noi segnalati, con la collaborazione dei cittadini e ancora non sostituiti. Chiediamo dunque all'assessore un immediato intervento dal momento in cui i nuovi contenitori "dovrebbero" già essere nelle disponibilità dell'Amiu

Il riferimento del presidente dell'associazione, Danilo Cancellaro, è all'annuncio dell'arrivo dei 200 nuovi contenitori a Bari, dato attraverso la sua bacheca Facebook. E mentre si richiede dove siano stati posizionati, per i residenti del quartiere non rimane che godersi lo spettacolo dei rifiuti sparsi tra marciapiede e asfalto.