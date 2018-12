Cassonetto 'parcheggiato' sul posto dei disabili, Sos città: "Lì da una settimana"

Un cassonetto che occupa il parcheggio riservato ai disabili. Una brutta scena che crea "sgomento e indignazione tra i residenti di via Crisanzio da circa una settimana". A denunciarlo è l'associazione Sos Città, che richiede la rimozione del contenitore dell'indifferenziato, così da salvaguardare chi ha la necessità di usufruire di tutto lo spazio previsto a causa della sua disabilità.

"I cittadini ci hanno chiesto di intervenire- ricorda Danilo Cancellaro, presidente dell'associazione - affinchè segnalassimo il problema ad Amiu così come abbiamo provveduto a fare. Tuttavia resta lo sconforto nel constatare il disinteresse da parte di alcuni operatori Amiu che, nell'assoluta incuranza delle regole, hanno posizionato lì il contenitore". Un errore a cui dovrebbe seguire una punizione: "Sarebbe davvero esemplare - concludono - allora che i vigili urbani intervenissero per sanzionare l'Amiu dal momento in cui non si può pretendere il rispetto delle regole da parte dei cittadini se chi dovrebbe dare l'esempio, risulta essere irrispettoso delle stesse".