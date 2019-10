Prodotti congelati senza tracciabilità: scatta sequestro in ristorante a Castellana, multa da 1500 euro

Erano conservati nel congelatore in confezioni artigianali, senza etichette attestanti provenienza e tracciabilità, come previsto per legge. Prodotti alimentari per circa un quintale e mezzo sono stati sequestrati dai militari del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, nel corso di un controllo in un ristorante di Castellana.

Al titolare dell’esercizio commerciale è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa dell'importo di 1500 euro.

L’attività di controllo dei Militari ha riguardato anche altri esercizi commerciali della zona in relazione ai quali non sono state riscontrate irregolarità.



