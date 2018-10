Castellana Grotte, consegnato il tratto idrico fognario di via San Benedetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Collegare oltre 400 utenze al servizio idrico fognario, un risultato che i cittadini presenti e futuri di Castellana Grotte attendevano da tempo e che non ha eguali negli ultimi anni. 400 utenze significherà nel corso degli anni avvenire oltre 1200 cittadini che, tra nuove e vecchie costruzioni, migliorerà la qualità della vita delle persone. Il risultato presentato dal Sindaco Francesco De Ruvo, dall’Assessore ai Lavori Pubblici Franca de Bellis, dal Consigliere Comunale Domenico Quaranta e dalla responsabile del quinto settore Marcella Marrone, non ha avuto costi per l’ente ed in più ha salvato le casse del comune da possibili contestazioni circa alcuni accordi presi dalle precedenti amministrazioni ma mai onorati. Oggi grazie all’intervento e all’interessamento di questa Amministrazione Comunale e di tutti i tecnici che hanno progettato l’opera si è riusciti a far realizzare il tratto direttamente ad Acquedotto Pugliese. Una storia lunga con molte vicissitudini che oggi arriva ad un positivo risvolto con notevoli ripercussioni per le nuove costruzioni e quindi per l’economia locale con notevoli ripercussioni nella crescita economica e nel miglioramento dell’esistente. “Questa amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Francesco De Ruvo - ha come obiettivo ricercare sinergie con tutti gli enti che governano il territorio, ed intercettare tutte le opportunità che ci vengono fornite dall’Europa, dalla Nazione, dalla Regione e dalla Città Metropolitana. Non importa quanto siano cospicui i finanziamenti, piccoli o grandi vogliamo giocarci tutte le carte migliori che abbiamo nell’interesse collettivo. Ci sono ancora centinaia di nostri concittadini – ha concluso - che non hanno il privilegio dell’acqua potabile ed ottenere la massima estensione della rete è per noi una priorità”. “Vogliamo andare quartiere per quartiere ad ascoltare per migliorare l’esistente e per consentire a tutti di investire nel nostro territorio. – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Franca de Bellis - Gli investimenti sono fondamentali per la crescita e per l’occupazione. Un grande ringraziamento deve andare a tutti coloro che hanno creduto in noi e continuano a credere che l’interesse collettivo è fatto di tante persone che vogliono una Castellana più grande ed adatta alle esigenze di tutti”. “Con questa opera – ha dichiarato il Consigliere Comunale Domenico Quaranta intervento alla conferenza di consegna – abbiamo di fatto inaugurato un nuovo iter procedurale che tende a far realizzare le opere di primaria importanza direttamente ad Acquedotto sfruttando il meccanismo degli investimenti su base tariffaria”.

Gallery