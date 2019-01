Nell'uliveto a due passi dalla casa droga e una mitraglietta sotterrate: arrestato 39enne

In casa nascondeva alcuni grammi di cocaina e oltre 10mila euro in contanti. Una somma difficile da giustificare per un disoccupato - già noto alle forze dell'ordine - che così ha fatto scattare ulteriori controlli da parte dei carabinieri.

Così i militari della stazione di Castellana, impegnati in una serie di controlli antispaccio anche con l'ausilio di unità cinofile, hanno esteso la perquisiione anche in un uliveto, recintato con muretti a secco, ubicato vicino alla casa del 39enne. Qui, grazie all’intervento di un’unità cinofila antidroga del Nucleo CC di Modugno, sono stati scoperti vari barattoli di vetro, interrati sotto gli alberi di ulivo, con all’interno altri 350 grammi di cocaina ed una mitraglietta da guerra modello skorpion calibro 7,65 browning prodotta nell’est Europa, dalla notevole potenza di fuoco, completa di 3 caricatori con 26 proiettili dello stesso calibro. Per il 39enne si sono così aperte le porte della Casa Circondariale di Bari, ove resterà a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Lo stupefacente sequestrato, stimato in circa 28.000 euro, è stato così sottratto al mercato dello spaccio locale e dei paesi limitrofi. La mitraglietta, perfettamente funzionante, anch’essa sottoposta a sequestro, verrà trasmessa al RACIS di Roma per gli accertamenti balistici, al fine di stabilirne la provenienza e se la stessa sia stata utilizzata in recenti episodi delittuosi.

