Una pistola clandestina nascosta nella caldaia di casa: 37enne in manette a Castellana

Nascondeva nella caldaia di casa una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e 7 colpi. L’arma, perfettamente funzionante e pronta all’uso. Scoperto dai carabinieri durante una perquisizione, è finito in manette un 37enne di Castellana Grotte.

L'arma è stata rinvenuta nell'abitazione nel centro del paese dove l'uomo viveva con la sua famiglia. Arrestato, il 37enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione della competente A.G..

La pistola è stata sequestrata e sarà trasmessa al RACIS di Roma per gli accertamenti balistici finalizzati a scoprire se la stessa sia stata utilizzata in recenti episodi delittuosi e per risalirne alla provenienza.