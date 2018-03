Allarme processionaria, a Castellana scatta la chiusura della villa comunale

Villa comunale chiusa a Castellana Grotte per la presenza di processionaria. Ad annunciare la decisione è stato, via Facebook, lo stesso primo cittadino Francesco De Ruvo. La chiusura di 'Villa Tacconi', con lo stop all'accesso di persone e animali, è stata decisa in attesa di un sopralluogo e interventi di disinfestazione che saranno effettuati "a breve", dice il primo cittadino.

Di allarme per la presenza di processionaria negli ultimi giorni si è parlato anche a Bari città. Per quanto riguarda gli istituti superiori, la Città metropolitana ha annunciato una serie di interventi nelle aree verdi delle scuole di sua competenza.