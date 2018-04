Lavori in corso sul marciapiede del Castello, più spazio per i nuovi pini: "Tecnica di piantumazione sperimentale"

Proseguono i lavori di riqualificazione del marciapiede all'angolo tra con il giardino Isabella D'Aragona e l'ingresso principale del Castello Svevo. Gli operai, in questi giorni, stanno ultimando gli interventi di risistemazione delle basole e l'allargamento degli alvaretti che ospitano i pini esistenti, ripristinando l'allineamento storico degli alberi con nuovi esemplari di pinus pinea che rimpiazzeranno gli alberi rimossi negli anni: “Stiamo impiegando una nuova tecnica di piantumazione, studiata dai tecnici del settore giardini, che crea una piccola camera d’aria utilizzando dei blocchi in calcestruzzo vibrato che non si vedranno a lavoro finito ma che ci permettono di avere uno strato di circa 35 cm salvo dal propagarsi delle radici – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. Non solo: nell'eventualità in cui i blocchi dovessero comunque sollevarsi per azione meccanica dovuta dall’ingrossamento nel tempo delle radici sottostanti, essendo fatti in calcestruzzo con una componente di vuoto significativa, potranno essere tagliati così da garantire quella ulteriore riserva di spazio necessaria per la crescita delle radici senza avere sollevamenti della pavimentazione".