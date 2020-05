Sul lungomare la 'catena umana' di ristoratori, albergatori e lavoratori dello spettacolo: "Distrutti dalla crisi"

Manifestazione di protesta, stamane, sul lungomare di Bari, dove numerosi imprenditori e dipendenti dei settori ospitalità, ristorazione, catering e pubblico spettacolo si sono dati appuntamento per chiedere provvedimenti urgenti con cui far fronte alla pesante crisi economica scoppiata a seguito della pandemia covid-19.

L'evento è stato organizzato dal Movimento Impresa ed è intitolato 'Im...prese in giro'. I manifestanti, distanziati secondo le regole previste per la fase 2 di uscita dalla pandemia, si sono dati appuntamenti nel parcheggio del Palazzo Inps. Quindi, raggiungeranno la vicina sede della Presidenza della Regione Puglia dopo aver inscenato una catena umana: "A questo gesto altamente comunicativo, seguirà un sit in. Noi porteremo le buste paga dei nostri dipendenti, le consegneremo in un cesto e chiederemo di parlare con il presidente regionale dell’Inps e anche con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano" spiegano i manifestanti.