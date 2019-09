Preso un altro cinghiale al San Paolo: vicina quota 100 esemplari catturati

Prosegue l'impegno dei tecnici del Dipartimento di Biologia dell'università di Bari per la cattura dei cinghiali. nell'area del quartiere San Paolo e in particolare nel parco di Lama Balice. Gli operatori, in questi giorni, hanno provveduto a individuare e bloccare un altro esemplare che va ad aggiungersi ai 98 catturati alla data del 13 settembre scorso. Nei giorni precedenti i residenti della zona avevano firmato una petizione, rivolta al Consiglio comunale della città, per chiedere la risoluzione del problema che, da troppo tempo ormai, fa parte della quotidianità del San Paolo