Sfugge al fantino e se ne va a passeggio tra le auto: cavallo bloccato dalla polizia locale

Andava al trotto tra le auto, sulla strada che conduce da Capitolo a Monopoli, ancora munito di sella e briglia, ma completamente solo. Impossibile, per gli automobilisti di passaggio, non notare quel cavallo che si dirigeva spedito verso il centro della città. Così, una volta lanciato l'allarme, è scattato l'intervento di una pattuglia della Polizia locale che si trovava in zona: con abilità, e non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a fermare il cavallo, sotto gli occhi meravigliati degli automobilisti. Secondo quanto ricostruito successivamente, il cavallo era sfuggito poco prima al suo fantino che lo stava conducendo per una passeggiata, scappando - forse spaventato - dopo che questi era caduto dalla sella.

(foto Fb)