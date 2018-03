Ceglie, marciapiede dissestato e asfalto a pezzi: pericolo per auto e pedoni

Buche e 'ferite' nell'asfalto, in alcuni punti ridotto in pezzi, marciapiede dissestato. La segnalazione arriva dai residenti di via Francesco Rubini, a Ceglie del Campo, che da qualche tempo lamentano le cattive condizioni della strada. A peggiorare la situazione avrebbero contribuito anche i lavori per l'installazione della fibra ottica, i cui tombini al momento - come si vede dalle foto - sporgono dal manto stradale.

Per gli abitanti della zona, non resta che augurarsi che, terminati gli interventi, i lavori di ripristino del manto stradale - eseguiti dall'azienda che ha effettuato la posa dei cavi - siano il più possibile veloci, per mettere fine ai disagi.

