Pneumatico e cartone sull'asfalto: a Ceglie il sistema 'fai da te' per segnalare la buca in strada

Uno pneumatico e alcuni pezzi di cartone, posizionati sulla carreggiata per coprire, e allo stesso tempo segnalare, la buca stradale. Succede in via Ada Negri, a Ceglie del Campo. Qualcuno, forse anche per evitare il passaggio delle auto in quel punto, vista la profondità della buca, ha pensato di adottare la segnalazione 'fai da te', magari in attesa di un intervento di riparazione. Pochi giorni fa, un'altra grossa buca, poi chiusa con l'asfalto, era stata segnalata a poca distanza, in via Corticelli. Da qualche tempo, i residenti della zona segnalano le cattive condizioni delle strade, su cui incidono anche gli scavi in corso per la fibra ottica.

