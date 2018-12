Ceglie, il bus fermo per guasto 'blocca' la strada: traffico in tilt su via Umberto

Il bus si ferma sulla strada per un guasto, bloccando il traffico e impedendo il passaggio di altri mezzi pesanti in arrivo dalla direzione opposta. La segnalazione arriva da via Umberto I, a Ceglie del Campo.

E' accaduto in serata, poco prima delle 19. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, il mezzo Amtab si sarebbe fermato per un'avaria sulla strada, in corrispondenza di una fermata, impedendo il passaggio non soltanto dei veicoli che lo seguivano, ma anche di alcuni furgoni provenienti dalla direzione opposta, vista la larghezza ridotta della via.