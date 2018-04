Ceglie, distrutta una seduta nella piazzetta della chiesa: atto vandalico o auto in manovra?

Le lastre del rivestimento staccate e ridotte in pezzi, la struttura centrale in parte 'sbriciolata'. Siamo a Ceglie, nella piazzetta Santa Maria del Campo. Ad essere danneggiata, una delle sedute posizionate lungo il perimetro dello slargo antistante la chiesa principale dell'ex frazione, a due passi dalla sede del Municipio.

Impossibile dire se a provocare il danno sia stato un atto vandalico o magari l'urto di un'auto in manovra. Ipotesi, quest'ultima, non da escludere: non mancano, infatti, nonostante i divieti, gli automobilisti indisciplinati che decidono di parcheggiare ugualmente sull'area della piazzetta o lungo il suo perimetro.

Gallery