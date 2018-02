L'area di proprietà comunale trasformata in discarica abusiva: denunciati madre e figlio

L'area, di proprietà comunale, era stata recintata in modo da impedire l'accesso ad altre persone, e trasformata in una discarica abusiva, oltre che in un ricovero per animali domestici. Scoperti dalla polizia locale, sono finiti nei guai, a Ceglie del Campo, madre e figlio, denunciati per reati ambientali e occupazione abusiva di area di proprietà comunale.

Secondo quanto accertato dagli agenti, che hanno posto sotto sequestro l'area, i due se ne erano impossessati da mesi, depositando rifiuti speciali non pericolosi di vario genere. Il sito era inoltre diventato un 'pollaio', in cui trovavano riparo galline, conigli e anche due capre.

L'operazione della Polizia locale è stata condotta insieme ad Asl e carabinieri.

Gallery