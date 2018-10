Bimbi senza scuolabus a Ceglie, arrivano le strisce gialle. Da domani riparte il servizio

La comunicazione tanto attesa è arrivata in tarda mattinata, alla fine della giornata scolastica: il servizio bus per i bimbi della scuola elementare '16esimo Circolo' di Ceglie, sospeso da quasi un mese, riprenderà a partire da domani, venerdì 26 ottobre.

Questa mattina, gli operai incaricati hanno provveduto a realizzare, in via Mons. Alberto Romita, stradina che costeggia la scuola, le strisce gialle per delimitare le fermate dei pulmini. E' qui, infatti, che i bimbi dovranno scendere per poi raggiungere l'ingresso della scuola, vista l'impossibilità di utilizzare il cortile interno, in cui, in questi giorni, si stanno avviando i lavori per il rifacimento della pavimentazione.

Il servizio bus per i circa 40 bambini che ne avevano fatto richiesta - lo ricordiamo - è stato infatti sospeso a inizio ottobre, quando, vista l'inagibilità del cortile, pericoloso a causa della pavimentazione sconnessa, si è deciso di bloccare il trasporto scolastico in attesa di individuare una soluzione alternativa per consentire ai pulmini di far scendere i bambini in tutta sicurezza. La scuola, che già a giugno aveva segnalato il problema del cortile alla Ripartizione competente, ha quindi chiesto l'intervento del Comune. Da allora, tra sopralluoghi, necessarie verifiche, rimpalli e assicurazioni su una rapida risoluzione del problema, i giorni sono passati. Ora l'attesa però sembra davvero conclusa: come comunicato alla scuola e alle famiglie, il servizio ripartirà domani.

