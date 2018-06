Stava partendo per l'Albania con lo zaino pieno di cellulari e tablet rubati: fermato ricettatore al porto

Trasportava cellulari e tablet rubati nello zaino, con l'intento di portarli in Albania per rivenderli. A scoprire l'illecito al porto di Bari sono stati gli agenti della Guardia di Finanza e i funzionari della locale Agenzia delle dogane, durante alcuni controlli tra i passeggeri in procinto di imbarcarsi.

Il possessore non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza di quanto trasportato, né in grado di accendere alcuni dei dispositivi trovati in suo possesso. I primi controlli hanno permesso di scoprire che due telefoni erano stati rubati pochi giorni prima in provincia di Genova, furti denunciati dai proprietari. La merce è stata perciò sequestrata, mentre l'uomo è stato denunciato per ricettazione all'Autorità giudiziaria.