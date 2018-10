Transenne attorno alla centralina misura-smog di corso Cavour, Picaro: "Da mesi pedoni costretti allo slalom"

Camminare facendo uno slalom tra le transenne, rischiando di andare sul ciglio della strada. Accade in corso Cavour dove i pedoni devono 'cirgumnavigare' le barriere collocate a protezione della centralina di rilevazione comunale dello smog, collocata in corrispondenza dell'incroncio con via Imbriani. Da circa sei mesi, segnala il consigliere comunale di opposizione, Michele Picaro, le barriere creano disturbo ai passanti: "Per qualcuno può sembrare uno scherzo, mentre è la triste capacità organizzativa di questa Amministrativa di questa amministrazione. Chi può autorizzare tutto questo e da oltre 6 mesi?" si chiede il consigliere.

Il Comune, interpellato da BariToday, ha spiegato che le transenne servono per impedire il parcheggio dei motorini sotto la centralina. L'accensione dei veicoli, infatti, altererebbe i dati rilevati dagli strumenti, fornendo quindi un monitoraggio sfalsato dell'inquinamento nella zona. Da Palazzo di Città che la soluzione adottata è provvisoria e che si sta lavorando da tempo per una modalità definitiva di risoluzione del problema. Non è da escludere l'ipotesi di uno spostamento della centralina dall'attuale sede.