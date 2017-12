Al centro commerciale per lo shopping dell'Antivigilia: "Bloccati in auto per mezz'ora"

Auto ferme in coda e viabilità in tilt. Non pochi cittadini, sabato sera, sono rimasti a lungo imbottigliati nell'area del centro commerciale di Santa Caterina, preso d'assalto oper lo shopping dell'Antivigilia.

"Intrappolati in auto da oltre mezz'ora e i vigili non possono intervenire perchè è proprietà privata", scrive un cittadino inviando in redazione una foto che mostra l'ingorgo che si è venuto a creare all'orario di chiusura dei negozi. Situazione simile anche in centro, dopo pure notevole è stato l'afflusso di auto, con conseguenti code e ingorghi.