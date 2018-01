Bellezza e prevenzione dei tumori, nel Murattiano apre il centro estetico dedicato alle pazienti oncologiche

Bellezza e salute si uniscono nel centro di Bari. Ha aperto i battenti questa mattina - dopo 13 mesi di lavori - uno speciale centro estetico: si chiama Beautique ed è , come spiega la titolare Daniela Mandeghiele, anche un esperimento sociale, "che coinvolge associazioni no profit e medici, offrendo uno canale di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori, oltre a uno spazio di relax per chi sta affrontando il processo di cura".

Prevenzione dei tumori e servizi di bellezza gratuiti

All'interno della struttura in via Melo, infatti, non solo troveranno spazio progetti legati alla bellezza etica, ma si tenterà di creare un ponte fra estetiste e medici estetici, attraverso protocolli congiunti, che saranno l'apripista alle urban spa del futuro. Grazie alla convenzione con la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori - sezione provinciale di Bari, saranno offerti servizi di bellezza e consulenza gratuite alle donne in trattamento oncologico.

Non verrà trascurato anche l'aspetto della prevenzione: le clienti del centro estetico potranno prenotare appuntamenti e visite di controllo da effettuarsi nell'ambulatorio in corso Italia. La struttura diventa così un presidio stabile di prevenzione che mette in rete medici specializzati, parrucchieri e professionisti dell’estetica preparati per trattamenti dedicati.

Gli spazi dedicati alle mamme

Oltre ai normali servizi dedicati all'estetica, la proprietaria ha pensato una serie di spazi dedicati alle mamme. E così all'interno saranno disponibili comode sedie, un fasciatoio, una culla, e una ludoteca con tanti giochi per rendere meno noiosa l'attesa per i più piccoli. Lo sa bene la titolare, brindisina che nella vita si divide tra i ruoli di imprenditrice, mamma, moglie e consulente della bellezza. Daniela, già titolare di tre centri estetici, si è formata in Italia e ha girato il mondo lavorando come trainer internazionale e spa manager.

"L'apertura di nuove attività a Bari è sempre una gioia - ha commentato l'assessore comunale al Commercio Carla Palone -. Vedere poi che ci sono imprenditrici che trasformano la loro attività per andare incontro alle esigenze di tante donne e ai nuovi stili di vita dà un senso importante a quello che fanno. Questo nuovo centro nel cuore di Bari ha degli spazi del tutto innovativi come l'area dedicata alle mamme e ai loro bimbi o le cabine per donne che attraversano momenti difficili come un trattamento oncologico e che hanno il diritto di sentirsi belle, come sempre".