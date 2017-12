Un tappeto di cartacce, bottiglie, bicchieri vuoti, lasciati nelle panchine, lungo i marciapiedi, nelle aiuole. Scene di ordinaria inciviltà che si sono ripresentate puntuali la sera della vigilia di Natale, dopo i festeggiamenti in centro.

Rifiuti che gli operatori Amiu - sottolinea oggi con un post su Fb il presidente della municipalizzata, Sabino Persichella - hanno provveduto puntualmente a ripulire, rimediando all'incività di tanti altri concittadini.

"Avete bevuto, riso, ballato, siete andati a casa per il cenone vantandovi, a tavola, di quella bottiglia lasciata sul tetto della macchina o di quel bicchiere lanciato nell'aiula. Perché voi vi divertite così. Gli operatori di AMIU hanno lasciato le loro famiglie per fare il proprio lavoro, a Natale come negli altri giorni e hanno restituito ai baresi la loro città. Quella che tutti dovremmo rispettare, non solo a parole, non solo a Natale. Auguri a tutti quelli che amano Bari".