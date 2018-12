VIDEO | Tra giochi di luce, danza e mangiafuoco, si accende il maxi albero di Natale in centro

Giochi di luce, danza, un coro natalizio e spettacoli di mangiafuoco. Si è acceso dopo una cerimonia all'insegna delle arti, il maxi albero di Natale in piazza del Ferrarese. Mentre la processione di San Nicola attraversava il piazzale gremito, migliaia di baresi hanno atteso l'evento con i cellulari alzati, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo, il primo realizzato per il calendario natalizio barese. A prendere il microfono subito dopo l'accensione è stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Non spegniamo mai l'amore per la nostra città" il suo augurio alla cittadinanza, accompagnato dalle note di 'This is me'.