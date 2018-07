"Solo buste della spazzatura al posto dei cestini": a 13 giorni dalla visita di Papa Francesco permangono le misure di sicurezza

Niente cestini sul lungomare Araldo di Crollalanza, al loro posto i bustoni neri della spazzatura che svolazzano al vento. È l'unico ricordo tangibile rimasto nel centro di Bari della visita di Papa Francesco a Bari, che in largo Giannella aveva pregato per la pace in Medio Oriente lo scorso 7 luglio. Tra le imponenti misure di sicurezza messe in campo per garantire l'incolumità del pontefice e dell'imponente massa di fedeli, c'era anche la rimozione dei cestini in ferro nel tratto in cui sarebbe transitato il bus con i patriarchi della Chiesa ortodossa e copta, ovvero dal teatro Margherita all'incrocio con via Giandomenico Petroni. E a 13 giorni nulla è cambiato, se non l'inserimento dei bustoni neri ai supporti per evitare che i rifiuti vengano lasciati per strada.

I residenti: "Rischio incendi"

Una situazione che non piace per niente ai residenti del quartiere Madonnella, riuniti nel Comitato salvaguardia zona Umbertina, che pensavano si trattasse di una soluzione provvisoria, ripristinata subito dopo la visita del Santo Padre. "Invece ora diamo questa brutta cartolina della città anche ai turisti che sbarcano dalle navi da crociera - spiega il presidente del Comitato, Mauro Gargano - Senta contare le problematiche di degrado e sicurezza".

Il rischio, per la quindicina di cestini smontati, è che per il forte vento le buste volino via, spargendo anche i rifiuti per la strada. "Senza contare poi il rischio di incendi - ricorda Gargano - nel caso vengano lasciate nei bustoni cicche di sigarette accese". E così, mentre a pochi passi si continua a costruire la nuova attrazione dell'estate barese, ai lati del camminamento riservato ai pedoni vengono a mancare i cestini. "Eppure - ricordano sconsolati i residenti del quartiere - era uno dei punti fondamentali citati dal sindaco Decaro in campagna elettorale, con lo slogan 'Bari per bene'".