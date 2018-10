Il giardino di viale Einaudi vittima dei vandali: bruciato un cestino portarifiuti

Del cestino portarifiuti rimane solo lo 'scheletro' in metallo e poche travi del legno che fino a due giorni fa lo ricopriva. Il resto è finito carbonizzato, perché ignoti gli hanno dato fuoco nella nottata del 5 ottobre. Siamo nel parco di viale Einaudi, nei pressi dell'incrocio con via Napoleone. L'atto vandalico è stato notato la mattina successiva dai componenti del Comitato di San Pasquale, che lanciano l'allarme sulla sicurezza.

"Fortunatamente i vandali non hanno fatto altri danni - spiegano - ma è pericoloso vedere che si gioca col fuoco, soprattutto in un'area verde. L'incendio avrebbe potuto estendersi". E la richiesta è naturalmente quella di un maggiore controllo, magari con le telecamere, per evitare altre sgradite visite notturne.