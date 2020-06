Chiama la Polizia per segnalare furto d'auto sul lungomare ma è tutto finto: denunciato pregiudicato

Avrebbe chiamato più volte il 113 per segnalare un presunto furto d'auto ma, all'arrivo delle Volanti della Polizia, è stato denunciato per procurato allarme: un 28enne barese con precedenti di Polizia è stato così denunciato per procurato allarme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane dopo vari accertamenti effettuati mediante la geolocalizzazione attiva sul numero unico di emergenza e mediante alcuni video di una telecamera di sorveglianza che hanno chiarito la dinamica dei fatti, cioè che non vi era alcun furto in corso.