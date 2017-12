Sorpresi con chiavi false usate per i furti in appartamento, fermati tre baresi in trasferta

Bloccati in auto in una zona di periferia, e trovati in possesso di una ventina di chiavi adulterate, solitamente utilizzate per i furti in appartamento.

I tre soggetti - tutti con precedenti e residenti nel Barese - sono stati bloccati dai carabinieri alla periferia di Matera, e denunciati. Le chiavi erano nascoste nelvano portaoggetti dell'auto, e i tre non hanno saputo giustificare la loro presenza nella zona, in prossimità di alcune abitazioni isolate.