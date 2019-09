"Dammi i soldi", chiede denaro per la droga e punta coltello alla gola della madre

Avrebbe puntato il coltello alla gola della madre pretendendo soldi per comprare la droga: un 30enne di Monopoli è stato denunciato dalla Polizia e accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia. In base a una ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, assuntore di droga, avrebbe già aggredito in passato la madre ripetutamente, provocando l'intervento delle volanti. La gravità dell'ultimo episodio ha poi portato la donna a denunciare tutto al Commissariato di Monopoli che hanno quindi denunciato il 39enne, allontanato dalla casa familiare e sottoposto anche alla misura dell'obbligo di firma.