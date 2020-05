Dal 18 maggio messe e celebrazioni religiose aperte ai fedeli: firmato l'accordo tra governo e Cei

Sarà attivo dal prossimo 18 maggio il protocollo per consentire la ripresa delle celebrazioni religiose e liturgiche alla presenza dei fedeli. L'accordo è stato firmato stamattina ed è frutto della collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno e il Comitato Tecnico-Scientifico. A firmarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Il protocollo indica alcune misure da rispettare per l'accesso ai luoghi di culto in occasione delle celebrazioni liturgiche. norme su igienizzazione dei luoghi e degli oggetti, attenzioni da osservare nelle celebrazioni e nei sacramenti, comunicazioni da predisporre per i fedeli ealcuni suggerimenti generali: "Nel predisporre il testo - spiega il cardinale Bassetti - si è puntato a tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale.

“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha sottolineato il presidente Conte – esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la CEI per il sostegno morale e materiale che sta dando all’intera collettività nazionale in questo momento difficile per il Paese”. “Fin dall’inizio abbiamo lavorato per giungere a questo Protocollo – ha concluso il Ministro Lamorgese -: il lavoro fatto insieme ha dato un ottimo risultato. Analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre Confessioni religiose”.