Azzannato da due pitbull, chirurgo barese finisce in ospedale

È finito in ospedale in codice rosso un docente di chirurgia del Policlinico di Bari, azzannato da due cani nella sua villa a Cisternino (Brindisi). A riportare la vicenda è LaPLa Gazzetta del Mezzogiorno: Fernando Prete, di 80 anni, secondo una prima ricostruzione sarebbe stato aggredito da due pitbull che hanno scavalcato la recinzione della sua villa in contrada Montanaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fortunatamente i vicini si sono accorti subito di quanto stava accadendo e sono intervenuti, soccorrendo l'uomo. Al momento è in prognosi riservata in ospedale.