Chiude il commissariato del San Paolo: un nuovo presidio a Torre a Mare

Il commissariato lascia il quartiere San Paolo, mentre un nuovo presidio di polizia sarà aperto a Torre a Mare. Sembra essere questo il piano di riorganizzazione che nei prossimi mesi interesserà non solo i quartieri baresi, ma anche la provincia, con l'apertura di un commissariato a Putignano. A darne conto è un articolo del Corriere del Mezzogiorno, che riporta i dettagli facendo riferimento ad un intervento del questore Giuseppe Bisogno nel corso del congresso regionale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) che si è tenuto il 27 settembre a Bari.

La dismissione del presidio al San Paolo (dove resterà operativo soltanto il centro polifunzionale) sembra essere dunque confermata, nonostante voci contrarie e proteste di chi ha espresso preoccupazione per il venir meno di una postazione di sicurezza e legalità in un quartiere caldo dal punto di vista della criminalità. La richiesta di chiusura fu formulata già a febbraio scorso, dall’allora questore Carmine Esposito.

Al momento tuttavia - secondo quanto riporta il Corriere - il decreto di chiusura non sarebbe stato ancora firmato. Per dare attuazione al piano, in ogni caso, sarebber necessario trovare almeno 50-55 agenti: 15 da destinare a Torre a Mare e 40 per il presidio di Putignano.