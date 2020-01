Chiude un altro negozio storico in città: addio a Ventrelli, al suo posto nascerà un casinò

Chiude un'altra attività commerciale a Bari. Chi nelle ultime settimane ha passeggiato su viale della Repubblica se ne sarà sicuramente accorto: la scritta "Quasbah coming soon" è comparsa sul palazzo che ospita Ventrella, storico negozio barese d'abbigliamento. A confermarlo anche un avviso: "Per chiusura attività prezzi mai visti su tutte le nostre collezioni uomo-donna".

Un 'fuori tutto' che ha un sapore di amarezza per i baresi: Ventrella ha vestito per decenni i suoi clienti e ora chiude i battenti dopo 62 anni di attività. L'inaugurazione ufficiale era avvenuta nel 1957, quando ancora il negozio era in via Re David e commerciava tessuti a metraggio. Poi negli anni '60 la decisione di dedicarsi alle collezioni di alto d'abbigliamento per uomo e donna, di fatto diventando un colosso in città. Una favola che purtroppo si concluderà a breve.