Scuole e università chiuse fino a metà marzo per il coronavirus, il sindaco Decaro: "Non facciamoci prendere dal panico"

"Non facciamoci prendere dal panico". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, interviene sui social per tranquillizzare la popolazione barese dopo la notizia dell'ufficialità della chiusura di scuole e università in tutta Italia, la cui conferma - dopo una prima indicazione in mattinata - è arrivata nel tardo pomeriggio su disposizione del Governo. Chiusura che, come ricorda il primo cittadino, proseguirà al momento fino a metà marzo.

"In casi come questo è necessario affidarsi alle decisioni prese dalla cabina di regia che sta lavorando per contenere questo fenomeno il più possibile - spiega nel video - Non facciamoci prendere dal panico e affidiamoci sempre alle informazioni che provengano da fonti istituzionali. Ci troviamo davanti ad un momento difficile ma siamo una grande comunità e tutti insieme ce la faremo!".