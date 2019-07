Ammodernamento SS96 'Barese', chiuso un tratto della Provinciale 87 fino a fine luglio

Proseguono i lavori per il completamento della SS96 'Barese' - nel tratto ammodernato e già aperto al traffico tra la fine della variante di Toritto e Modugno, compresa la variante di Palo del Colle -, che per il prossimo mese potrebbero creare qualche disagio agli automobilisti in transito in zona. L'Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ha annunciato la chiusura della strada provinciale 87 tra Palo del Colle e Bitetto, in corrispondenza dello svincolo per Bitetto della SS96. Fino al 30 luglio, il traffico da e verso il comune barese sarà deviato lungo la strada provinciale 206 'Circumvallazione di Bitetto', lungo le strade provinciali 1 e 241 e, infine, sulla Sp44.

Ritorna invece percorribile lo svincolo di Bitetto nord, previsto nel tratto ammodernato tra il km 110,500 e il km 110,700, che consentirà l’ingresso a Palo del Colle del traffico proveniente da Bari e al traffico in uscita da Palo del Colle di immettersi sul tratto in variante ammodernato in direzione Altamura.

Anas riapre poi la rotatoria di Modugno Sud, sita sulla viabilità di servizio in corrispondenza dello Svincolo Sulla S.S. 96 tra il km 114,700 e il km 114,900.