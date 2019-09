Domenica si corre la 'Cicloturistica San Rocco e San Nicola da Tolentino': scattano le limitazioni al traffico

Scattano le limitazioni al traffico il prossimo 22 settembre in città, per la manifestazione non agonistica “Cicloturistica San Rocco e San Nicola da Tolentino – 2° Trofeo Avis Modugno”, in partenza da Modugno. L'iniziativa, organizzata dall'asd Ciclo Sport Modugno, interesserà alcune strade cittadine nel corso della mattinata. Sarà perciò istituito il divieto di circolazione sul percorso a partire dalle 8.30:

provenienza da Modugno, via Murari, via G. Lindemann, via La Rotella, via Zippitelli, viale Europa, via B. Buozzi, strada Glomerelli, via G. Sangiorgi, strada San Giorgio Martire, via Cifarelli, via G. Capruzzi, via Oberdan, via Caldarola, via G. Del Conte, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lung.re Perotti, corso Trieste, lung.re Di Cagno Abbrescia, lung.re Giovine, via Interesse, strada San Giorgio, strada detta della Marina, strada Scizze, via L. Colonna, via Bari, via Dogali, prosecuzione per Noicattaro.