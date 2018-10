Commemorazione dei defunti, le aperture dei cimiteri di Bari e delle ex frazioni: orari e giorni

In occasione delle giornate della Commemorazione dei Defunti sono stati disposti gli orari di apertura dei cimiteri di Bari e delle ex frazioni.

Di seguito le aperture

giovedì 1 novembre ore 7.30 - 18

venerdì 2 novembre: ore 7.30 - 18

domenica 4 novembre: ore 7.30 - 13

Parcheggio extra anche in via De Crescenzio

Fino a domenica 4 novembre tutti i cittadini che si recheranno presso il Cimitero monumentale per rendere omaggio ai propri defunti potranno parcheggiare non solo nelle aree antistanti il Tribunale dei minorenni, in via Antonino Scopelliti, ma anche nell’area sterrata nei pressi della marmeria Cucumazzo, in via de Crescenzio. Le aree destinate a parcheggio saranno gestite da personale Amtab al costo fisso di € 1 e saranno aperte:

mercoledì 31 ottobre, venerdì 2 e sabato 3 novembre dalle ore 7 alle 17

giovedì 1 novembre e domenica 4 novembre dalle ore 7 alle 14.