La solidarietà della comunità cinese a Casamassima, i giovani distribuiscono gratuitamente mascherine in piazza

In piazza per donare gratuitamente mascherine, e dare sostegno agli italiani chiamati ad affrontare la difficile emergenza Coronavirus. Un bel gesto, quello che - come avvenuto già in altre città - ha visto protagonisti oggi a Casamassima alcuni giovani della comunità cinese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Stamattina mi è scesa una lacrima - racconta con un post su Fb il sindaco Giuseppe Nitti - Un gruppo di giovani della comunità cinese sta in piazza Aldo Moro per distribuire gratuitamente mascherine. Sono imbustate e all'interno c'è un messaggio per la nostra Nazione: "Un semplice gesto d'amore e solidarietà. Italia"!Forza Da Sindaco di Casamassima ringrazio tutta la comunità cinese che con questo piccolo gesto dimostra vicinanza al nostro momento di difficoltà! Viva il mondo dei popoli!!!".