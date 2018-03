La 'colazione' all'alba dei cinghiali del San Paolo: appetito soddisfatto tra rifiuti e immondizia

Le prime luci dell'alba, evidentemente, stimolano l'appetito anche dei cinghiali che, al San Paolo, decidono di vagare per il quartiere, alla ricerca di qualcosa con cui fare 'colazione': se ne accorgono ormai quasi quotidianamente i residenti più mattinieri che, come in questo caso, hanno immortalato alcuni esemplari nelle vicinanze di bidoni e sacchi dell'immondizia, come in via Troccoli e via Don Gnocchi. Un appetito saziato con rifiuti e resti di cibo.