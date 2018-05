Altri cinque cinghiali catturati in una settimana al San Paolo, l'appello del sindaco: "Non lasciare rifiuti per strada"

Altri 5 cinghiali sono stati catturati, in questa settimana, nel quartiere San Paolo di Bari: gli esemplari individuati e trasportati in una riserva naturale salgono dunque a 27. A comunicare le cifre è il sindaco Antonio Decaro che specifica come si tratti di "operazioni molto complesse che hanno bisogno di tempo e di grande attenzione e si stanno svolgendo anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. L'invito che faccio ancora una volta a tutti - aggiunge - è quello di non lasciare rifiuti per strada e non dar loro da mangiare. Noi ci impegneremo con un servizio di raccolta rifiuti e sfalcio dell'erba più efficace". Ci vorrà ancora tempo prima che la questione dei cinghiali rientri nei ranghi: ieri sera un esemplare è stato investito da un'automobile che transitava per le strade del quartere.