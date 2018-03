"Contenere l'emergenza cinghiali", proposta del centrodestra in Comune: "Intervenire al più presto"

"Occorre intervenire immediatamente" per tutelare i cittadini dai rischi della presenza dei cinghiali: il centrodestra cittadino chiede all'amministrazione comunale di agire al più presto con un ordine del giorno in Consiglio comunale. Il documento, a firma di Michele Caradonna (FdI), Giuseppe Carrieri, Michele Picaro (Fi) e Fabio Romito (Misto) propone di adottare "un'ordinanza sindacale - affermano - già preparata e solo da firmare, che impone il contenimento selettivo dei cinghiali, delegando le operazioni alla Polizia Metropolitana in collaborazione con gli Uffici Regionali. Il tutto mutuando quando giá fatto in altri Comuni Italiani dove questa problematica si é presentata ed é stata risolta prontamente con la riduzione del numero degli esemplari".

"Prima che a Bari la questione degeneri - aggiungono i consiglieri - e provochi danni ben piú seri di quelli sino a ora registrati, noi abbiamo proposto la nostra soluzione concreta e aspettiamo che il Sindaco ci faccia conoscere che intende, concretamente e risolutivamente, fare".