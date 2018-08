Scendono da una collinetta e attraversano la strada per cercare cibo e vagare tra le strade del quartiere: ancora un avvistamento di cinghiali nelle vicinanze, stavolta, del Nuovo San Paolo, nonostante gli interventi per ridurre al massimo il branco di esemplari presente nella zona. A notarli è stato un cittadino che ha ripreso la scena con il suo cellulare, chiedendo interventi per limitare il fenomeno.